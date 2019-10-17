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Украинцам рассказали о новой процедуре получения автономеров

Украинцам рассказали о новой процедуре получения автономеров

В Украине планируют отказаться от выдачи номерных знаков в госучреждениях, а разрешить гражданам самостоятельно получать их по техпаспорту.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

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По его словам, такое нововведение заработает после принятия Верховной Радой изменений к закону об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

“Это будет значительно проще, значительно удобнее для человека, поскольку можно будет выбирать не тот номерной знак, который физически находится в том сервисном центре, а тот номерной знак, который еще не занят и не установлен на другие транспортные средства. Открывается огромная возможность для выбора”, – сказал Сергей Гончаров.

Где можно будет приобрести номера:

  • в любом из предприятий, которые их изготавливают,
  • выбрать любой свободный номерной знак можно будет с техническим паспортом на руках.

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Сергей Гончаров выделил такие положительные стороны нововведения:

  • водители беспрепятственно смогут выбрать номерной знак, им не придется ждать, если в сервисном центре отсутствуют знаки нужного региона,
  • государству больше не придется покупать номерные знаки, тратить деньги на их транспортировку и хранение в сервисных центрах.

“Выигрывает гражданин, выигрывает государство и выигрывает бизнес. Благодаря этому открывается огромное окно возможностей для небольших, средних предприятий заниматься изготовлением номерных знаков. Главное требование – такие номерные знаки должны соответствовать государственному стандарту”, – добавил он.

По материалам Finance.UA
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