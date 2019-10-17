В "Слуге народа" назвали ожидаемый размер пенсий на следующий год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минимальная пенсия может быть на уровне 3,5 тыс. грн в случае, если в проекте бюджета на 2020 год будет заложено повышение минимальной зарплаты до 4753 грн.
Об этом заявил народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов.
Читайте также: Какая пенсия устроит обычного украинца – опрос
“Если будет минимальная зарплата в проекте Бюджета повышена до 4753 грн, то думаю, что минимальная пенсия должна быть повышена до 3,5 тыс. грн, чтобы соответствовать минимальной зарплате по отношению к пенсиям”, – сказал он.
Напомним, согласно проекту закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (проект №2000), который Кабинет Министров подал в Верховную раду:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубилет рассказал об отмене обязательной публикации законов в печатных изданияхВчера, 12:32 - 857 6
В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 годаВчера, 12:01 - 4625 5
Суд РФ обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов за "Укртатнафту"Вчера, 13:01 - 1146 4
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2528 3
Банкирам, присвоившим 20 млн грн, сообщили о подозренииОколо часа назад - 192 2
Кому не будут доступны электронные водительские праваВчера, 17:02 - 6324 1
Куда ехать за самым дешевым бензином (инфографика)Вчера, 21:00 - 2607 1
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2528 3
Украинцам рассказали о новой процедуре получения автономеров5 ч. назад - 1635 2
В Офисе президента сделали заявление о судьбе ПриватБанка2 ч. назад - 1540
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1745
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1101
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1892 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2197
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3154