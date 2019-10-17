В "Слуге народа" назвали ожидаемый размер пенсий на следующий год

Минимальная пенсия может быть на уровне 3,5 тыс. грн в случае, если в проекте бюджета на 2020 год будет заложено повышение минимальной зарплаты до 4753 грн.

Об этом заявил народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов.

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“Если будет минимальная зарплата в проекте Бюджета повышена до 4753 грн, то думаю, что минимальная пенсия должна быть повышена до 3,5 тыс. грн, чтобы соответствовать минимальной зарплате по отношению к пенсиям”, – сказал он.

Напомним, согласно проекту закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (проект №2000), который Кабинет Министров подал в Верховную раду: