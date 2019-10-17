В НБУ назвали три преимущества новой банкноты в 1000 грн

Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен. Как отметили в НБУ, это повысит удобство расчетов и сократит затраты на изготовление и обработку банкнот.

Об этом сообщил Председатель Национального банка Яков Смолий.

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Три основных преимущества введения в обращение новой банкноты:

Удобство.

1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упростит расчеты и сбережения.

Экономическая целесообразность.

Последний раз банкнота самого высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад. Однако доходы украинцев растут, меняются цены, поэтому согласно теоретическим исследованиям, которые применяют для определения оптимального банкнотно-монетного ряда центральные банки в мире, для обеспечения нормального денежного обращения в Украине нужны банкноты высшего номинала, чем 500 гривен.

Экономия для государства и бизнеса.

Расходы государства и бизнеса на изготовление и обработку банкнот снизятся.

Справка Finance.ua

25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. В Нацбанке пояснили, что введение новой купюры не приведет к инфляции и росту цен.