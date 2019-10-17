В НБУ назвали три преимущества новой банкноты в 1000 грн

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Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен. Как отметили в НБУ, это повысит удобство расчетов и сократит затраты на изготовление и обработку банкнот.
Об этом сообщил Председатель Национального банка Яков Смолий.
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Три основных преимущества введения в обращение новой банкноты:
Последний раз банкнота самого высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад. Однако доходы украинцев растут, меняются цены, поэтому согласно теоретическим исследованиям, которые применяют для определения оптимального банкнотно-монетного ряда центральные банки в мире, для обеспечения нормального денежного обращения в Украине нужны банкноты высшего номинала, чем 500 гривен.
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