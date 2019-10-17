Киевлянам рассказали, как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиков

В жилых домах, где нет установленного прибора учета тепла, тариф будет считаться по нормативному потреблению и с учетом температурного коэффициента, в то время как в домах со счетчиками – по фактическому потреблению.

Об этом на брифинге сказал директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

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«Есть дома, не оборудованные приборами учета, а есть дома, в которых эти приборы были украдены. Есть дома, в которых технологически нет возможности установить приборы. На сегодня таких домов остается по городу около 440. А также дома, в которых счетчики вышли из строя», – сказал он.

Как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиков:

начисления будут производиться в соответствии с нормативным тарифом, но с учетом температурного коэффициента,

информация о температурных коэффициентах будет публиковаться в обязательном порядке,

в домах, где стоит прибор, начисления за услуги централизованного отопления будут производиться только на основании фактического потребления дома.

Начисление и распределение количества потребленной домом тепловой энергии будет производиться в зависимости от специфики дома:

или пропорционально отапливаемой площади внутри дома,

или по данным индивидуальных приборов учета, если они есть.

Также в Киеве заработал в тестовом режиме сайт , где потребители могут проверить теплопотребление в своем доме. Ресурс содержит информацию о технических характеристиках дома и потреблении тепла в течение отопительного сезона, а также механизмы снижения стоимости тепла.

Ресурс позволяет сравнивать дома и демонстрировать, почему в одном здании тариф 30 гривен за квадратный метр, а в другом – 15 гривен.