Киевлянам рассказали, как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиков

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В жилых домах, где нет установленного прибора учета тепла, тариф будет считаться по нормативному потреблению и с учетом температурного коэффициента, в то время как в домах со счетчиками – по фактическому потреблению.
Об этом на брифинге сказал директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
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«Есть дома, не оборудованные приборами учета, а есть дома, в которых эти приборы были украдены. Есть дома, в которых технологически нет возможности установить приборы. На сегодня таких домов остается по городу около 440. А также дома, в которых счетчики вышли из строя», – сказал он.
Как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиков:
Начисление и распределение количества потребленной домом тепловой энергии будет производиться в зависимости от специфики дома:
Также в Киеве заработал в тестовом режиме сайт, где потребители могут проверить теплопотребление в своем доме. Ресурс содержит информацию о технических характеристиках дома и потреблении тепла в течение отопительного сезона, а также механизмы снижения стоимости тепла.
Ресурс позволяет сравнивать дома и демонстрировать, почему в одном здании тариф 30 гривен за квадратный метр, а в другом – 15 гривен.
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