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В Украине входит в обращение новая банкнота в 1000 гривен

В Украине входит в обращение новая банкнота в 1000 гривен

Сегодня, 25 октября, в наличном обращении появится банкнота нового наивысшего номинала — 1000 гривен.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В Нацбанке отмечали, что необходимость введения в обращение банкноты нового наивысшего номинала назрела достаточно давно. Последний раз Национальный банк вводил в обращение новый номинал 13 лет назад — в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1 000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.

“С тех пор многое изменилось. Выросли доходы украинцев, среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках — объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз — до почти 380 млрд грн», — говорил Смолий.

Изменилась и структура банкнот в обращении. Сейчас более 55% из них по сумме приходится на банкноты номиналом 500 гривен, и еще треть — на банкноты номиналом 200 гривен.

В Нацбанке считают, что наличие банкноты номиналом 1000 гривен даст возможность экономить на транспортировке и хранении банкнот.

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Вид новой банкноты:

  • на лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского,
  • на обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины,
  • по размеру и цвету банкнота номиналом 1 000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал
  • размер новой банкноты составляет 75х160 мм.
  • основной цвет – голубой.

“Новая банкнота объединила в себе ведущие технологии дизайна и защиты, – отметил Яков Смолий. – По дизайну эта банкнота наследует банкноты нового модернизированного поколения гривны – обновленные 20, 100 и 500 гривен”.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

  • «оконная» защитная лента – частично введенная в толщу бумаги полимерная лента, которая имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптически переменный эффект. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца – малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект – меняется направление движения фонового изображения ленты,
  • оптически-изменяемый элемент SPARK, имеющий кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета до нефритового).
По материалам Finance.UA
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