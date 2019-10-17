В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

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Тариф на тепло для населения в Киеве в начале отопительного сезона меняться не будет.
Об этом на брифинге сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.
По его словам, есть вопрос относительно постановления Кабинета Министров, которое предусматривает предельные тарифы.
“Хочу прояснить формальную сторону этого вопроса. Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах”, – сказал он.
Однако Киев начинает этот сезон с таким тарифом, который был раньше.
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