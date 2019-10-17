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В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

В КГГА сообщили, планируют ли повышать тарифы на тепло

Тариф на тепло для населения в Киеве в начале отопительного сезона меняться не будет.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

По его словам, есть вопрос относительно постановления Кабинета Министров, которое предусматривает предельные тарифы.

“Хочу прояснить формальную сторону этого вопроса. Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах”, – сказал он.

Как сэкономить на коммуналке

Однако Киев начинает этот сезон с таким тарифом, который был раньше.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение.
  • Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оборудованных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС).
  • Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС).
  • Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).
  • В столице в домах начали заменять центральные тепловые пункты на индивидуальные с возможностью регулирования. Благодаря системе погодного регулирования жильцы могут настроить подходящую температуру в доме со своего смартфона и экономить 25-30% на отоплении.
По материалам Finance.UA
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