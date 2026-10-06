Некоторые лекарства временно исчезали из аптек: Минздрав рассказал, есть ли дефицит

В некоторых регионах Украины в конце лета и начале осени стало сложнее найти отдельные лекарства в аптеках. В то же время, системного дефицита препаратов по стране Министерство здравоохранения не зафиксировало.

Об этом Минздрав сообщил в ответе на запрос hromadske

Какие лекарства было сложнее найти

В августе-сентябре 2026 года временные перебои возникали с препаратами, содержащими активное вещество левотироксин натрия. Речь идет, в частности, об «Эутироксе» и «L-Тироксине».

Пока ситуация стабилизировалась после поступления дополнительных партий этих препаратов.

В Минздраве отметили, что на доступность отдельных лекарств могут влиять повреждения и разрушения складской инфраструктуры, нарушения логистики, неравномерные поставки некоторых импортных препаратов, а также рост спроса.

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«Устойчивость системы обеспечения лекарственными средствами в значительной степени обеспечивается наличием нескольких каналов поставки, деятельностью украинских и международных производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей, а также возможностью оперативного перенаправления товарных потоков в случае возникновения соответствующих рисков», — говорится в ответе на запрос.

Несмотря на повреждения отдельных складских объектов, дистрибьюторы продолжают поставлять лекарства на украинский рынок. Для этого они, в частности, перенастраивают логистические маршруты и цепи поставок.

Минздрав вместе с Гослекслужбой следит за запасами препаратов и возможностью оперативно пополнять их. Также прорабатывается диверсификация мест хранения и использование альтернативных маршрутов.