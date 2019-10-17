В Украине авто теперь можно проверить онлайн по техпаспорту

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Министерство внутренних дел Украины открыло доступ к базе данных регистрации транспортных средств. Теперь проверить автомобиль можно онлайн по номеру свидетельства о регистрации.
Доступ к реестру осуществляется через сайт hsc.gov.ua.
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Какие данные техпаспорта необходимы для проверки:
Система предоставит информацию о марке и модели авто, годе регистрации, номере кузова и объеме двигателя.
В базе данных только транспортные средства, прошедшие регистрацию или перерегистрацию после 2013 года.
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