День финансов, 24 октября: решение по учетной ставке, проверка е-удостоверений водителя, прогноз курса гривны на 3 года

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Четверг, 24 октября. Прогнозы от Нацбанка, Минсоцполитики и Кабмина.
Решение по учетной ставке. Национальный банк Украины сегодня снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых. Также Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%.
Украина в рейтинге Doing business. В этом году Украина заняла 64 строчку из 190 стран в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов. Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.
Субсидии в 2020 году. В Минсоцполитики заявили, что изменение размера обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20% начнется с мая 2020 года. Но увеличение обязательного платежа получат только 4% субсидиантов, остальные изменений не почувствуют.
Кабмин пересмотрел макропоказатели до 2022 года. Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы. Минэкономики показало два сценария, по которым страна может развиваться в следующем году. Первый сценарий – это базовый, консервативный сценарий. Курс гривны к доллару в госбюджете предусматривается на уровне 27 грн/$ и 24,8 грн/$.
Проверка е-удостоверений водителя и техпаспорта. Электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации авто будут проверять через QR-код. Водитель со своего смартфона должен будет предъявлять документы полицейскому, а тот должен будет подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД. Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет получить электронное удостоверение.
🚗 Кстати, на нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором мы рассказываем об актуальных ценах на автостраховку. А также поделимся лайфхаками, как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD.
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