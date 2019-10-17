День финансов, 24 октября: решение по учетной ставке, проверка е-удостоверений водителя, прогноз курса гривны на 3 года

Четверг, 24 октября. Прогнозы от Нацбанка, Минсоцполитики и Кабмина.

Решение по учетной ставке. Национальный банк Украины сегодня снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых. Также Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%.

Украина в рейтинге Doing business. В этом году Украина заняла 64 строчку из 190 стран в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов. Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Субсидии в 2020 году. В Минсоцполитики заявили, что изменение размера обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20% начнется с мая 2020 года. Но увеличение обязательного платежа получат только 4% субсидиантов, остальные изменений не почувствуют.

Кабмин пересмотрел макропоказатели до 2022 года. Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы. Минэкономики показало два сценария, по которым страна может развиваться в следующем году. Первый сценарий – это базовый, консервативный сценарий. Курс гривны к доллару в госбюджете предусматривается на уровне 27 грн/$ и 24,8 грн/$.

Проверка е-удостоверений водителя и техпаспорта. Электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации авто будут проверять через QR-код. Водитель со своего смартфона должен будет предъявлять документы полицейскому, а тот должен будет подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД. Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет получить электронное удостоверение.

🚗 Кстати, на нашем YouTube-канале вышло новое видео , в котором мы рассказываем об актуальных ценах на автостраховку. А также поделимся лайфхаками, как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD.