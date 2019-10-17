Как будут начислять субсидии в 2020 году - разъяснение Минсоцполитики

Изменение размера обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20% начнется с мая 2020 года и коснется 150 тысяч домохозяйств.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге в среду.

Читайте также: Субсидии по-новому: как и когда изменятся начисления льгот

Чиновник сообщает, что часть домохозяйств получат увеличение процента платежа.

“Например, если такое домохозяйство при доходе в 5 тыс. грн. на человека платило 20,5%, то они будут платить 26%. Если мы говорим о домохозяйстве, которое получало доходы на уровне 1600 грн на человека, то в текущем режиме они платят 6,5%, что составляет 103 грн. После изменений они будут платить 8,5%, что составит до 138 грн. Те домогосподаства, которые имеют меньшие доходы, более защищены”, – сказал Музыченко.

Кого коснется так называемое увеличение обязательного платежа при получении субсидии:

4% получателей субсидий,

остальные категории получателей, которые имеют доход на уровне прожиточного минимума, не почувствуют изменений.

По его словам, при базовом соотношении, которое действует сегодня в формуле, это когда при доходе в два прожиточных минимума домохозяйство платит 15%, в среднем в программе семьи платят менее 10%.

“Я хочу обратить внимание на то, что средний процент обязательного платежа в 16% имели граждане с доходом более 2,5 прожиточных минимума на каждого человека в домохозяйстве, субсидию в этом случае получали только 4% получателей. Поэтому, когда мы видим информацию в СМИ о том, что миллион домохозяйств будут лишены права на субсидию и так далее, то мы четко можем сказать, что влияние соответствующее решение будет иметь тольку на эту категорию населения”, – пояснил Музыченко.

Музыченко также отметил, что в ближайший отопительный сезон дополнительных ограничений и изменений в системе не будет. Исключение – упрощение оформления субсидий для некоторых категорий населения.

“В этом сезоне право на субсидию получат около 4 млн домохозяйств, что отвечает прошлому отопительному сезону”, – отметил замминистра.

Справка Finance.ua: