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Когда нужно перевести часы на зимнее время

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Украинцы перейдут на зимнее время 25 октября
Украинцы перейдут на зимнее время 25 октября, Фото: magnific
Осенью украинцам снова придется перевести стрелки часов. В 2026 году переход на зимнее время состоится в конце октября — в ночь на последнее воскресенье месяца.
Так, украинцы перейдут на зимнее время 25 октября. В ночь с 24 на 25 октября в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад — на 3:00.
Таким образом, этой ночью украинцы смогут поспать на час дольше. После перехода на зимнее время будет светать, но и темнеть вечером тоже будет раньше.

Почему Украина до сих пор переводит часы

Вопрос отказа от сезонной смены времени в Украине обсуждается уже не первый год.
Летом 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201, который предусматривал введение в Украине постоянного киевского времени — второго часового пояса UTC+2.
Предполагалось, что перевод часов осенью 2024 года станет последним, а в дальнейшем страна больше не будет переходить на летнее время весной.
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Однако принятый парламентом закон так и не вступил в силу. Президент его не подписал и не вернул в Верховную Раду со своими предложениями.
Потому порядок исчисления времени в Украине остается неизменным. В настоящее время продолжает действовать постановление Кабинета Министров от 13 мая 1996 г. № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Согласно ему, часы в Украине переводят дважды в год: весной — на летнее время, а осенью — назад на зимнее.

Нужно ли переводить время на телефоне вручную

В большинстве современных электронных устройств время меняется автоматически. Это касается смартфонов, компьютеров, планшетов и смарт-часов, если в настройках включено автоматическое определение даты, времени и часового пояса.
Вручную изменить время нужно, прежде всего, на механических и настенных часах, обычных будильниках и других устройствах, которые не синхронизируют время автоматически.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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