В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 года

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Правительство представило прогноз курса гривны на 2020-2022 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Обновленные показатели учитывают укрепление гривны, снижение мировых цен на энергоресурсы, повышение инвестиционной привлекательности Украины, поэтому более высокий процент роста ВВП в следующие три года по сравнению с предыдущим макропрогнозом.
Курс гривны к доллару США при таком сценарии прогнозируется:
На реализацию именно такого, оптимистического сценария, будет влиять скорость проведения реформ, в частности – антикоррупционная, судебная защита прав собственности.
Вместе с тем, согласно международной практике, на данный момент в проект Госбюджета на 2020 год будет заложен более консервативный прогноз по более высокому курсу гривны к доллару США.
Согласно требований Бюджетного кодекса эти показатели будут ежеквартально анализироваться и могут меняться в рамках имеющегося прогноза с учетом фактического состояния экономики.
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