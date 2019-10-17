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В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 года

В Кабмине рассказали, каким будет курс гривны в следующие 3 года

Правительство представило прогноз курса гривны на 2020-2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Обновленные показатели учитывают укрепление гривны, снижение мировых цен на энергоресурсы, повышение инвестиционной привлекательности Украины, поэтому более высокий процент роста ВВП в следующие три года по сравнению с предыдущим макропрогнозом.

Курс гривны к доллару США при таком сценарии прогнозируется:

  • 24,8 грн за доллар США на 2020 год,
  • 23,9 грн в 2021 году,
  • 24,2 грн в 2022 году.

На реализацию именно такого, оптимистического сценария, будет влиять скорость проведения реформ, в частности – антикоррупционная, судебная защита прав собственности.

Вместе с тем, согласно международной практике, на данный момент в проект Госбюджета на 2020 год будет заложен более консервативный прогноз по более высокому курсу гривны к доллару США.

Согласно требований Бюджетного кодекса эти показатели будут ежеквартально анализироваться и могут меняться в рамках имеющегося прогноза с учетом фактического состояния экономики.

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По материалам УНН
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