Национальный банк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

“Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года. Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%”, – говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была даже ниже прогноза, опубликованного в июльском Инфляционном отчете. Снижение инфляции продолжилось и в октябре, как свидетельствуют результаты предварительной оценки Национального банка.

В основе этой устойчивой тенденции – постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции. Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности влияние все еще устойчивого потребительского спроса.

По-прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Справка Finance.ua: