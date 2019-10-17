Национальный банк снизил учетную ставку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
“Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года. Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%”, – говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была даже ниже прогноза, опубликованного в июльском Инфляционном отчете. Снижение инфляции продолжилось и в октябре, как свидетельствуют результаты предварительной оценки Национального банка.
В основе этой устойчивой тенденции – постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции. Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности влияние все еще устойчивого потребительского спроса.
По-прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«ЗАЗ» начал производство новых автомобилей - СМИВчера, 14:30 - 33493 7
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 2574 6
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 3077 6
В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспорт4 ч. назад - 909 5
Xiaomi представила светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)Вчера, 23:33 - 1472 3
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 3077 6
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 2574 6
Банки смогут проверить информацию о клиенте7 ч. назад - 2528
Кличко сообщил, когда киевлянам включат отоплениеВчера, 16:27 - 2142 2
Первые сервисы «государства в смартфоне»: е-удостоверение водителя и техпаспортВчера, 17:06 - 1627 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1631
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1024
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1803 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2104
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3067