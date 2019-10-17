Средняя зарплата на уровне 16 тыс. грн, рост ВВП на 5,1%: Кабмин пересмотрел макропоказатели до 2022

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Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.
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“Минэкономики показало два сценария, по которым страна может развиваться в следующем году. Первый сценарий – это базовый, консервативный сценарий”, – сказал он.
Прогноз разработан по двум сценариям, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируются на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах.
Согласно прогнозу по базовому сценарию (сценарий №1), в 2020 году ожидается:
Согласно второму, оптимистическому сценарию:
Также Кабмин предусматривает в государственном бюджете два курса гривны к доллару: 27 грн/$ и 24,8 грн/$.
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