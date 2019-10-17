Средняя зарплата на уровне 16 тыс. грн, рост ВВП на 5,1%: Кабмин пересмотрел макропоказатели до 2022

Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.

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“Минэкономики показало два сценария, по которым страна может развиваться в следующем году. Первый сценарий – это базовый, консервативный сценарий”, – сказал он.

Прогноз разработан по двум сценариям, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируются на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах.

Согласно прогнозу по базовому сценарию (сценарий №1), в 2020 году ожидается:

рост ВВП на уровне 3,7% (предыдущий прогноз – 3,3%), в 2021 году – на 3,8% (сохранился), в 2022 году – на 4,1% (сохранился),

рост потребительских цен ожидается на уровне 5,5% в 2020 году (ранее прогнозировалось 6%), 5,3% – в 2021 году (ранее предполагалось, что будет 5,7%) и 5,1% – в 2022 году (прогноз улучшен с 5,3%),

Средняя номинальная зарплата работников на конец 2022 года планируется в 16 014 гривен, конец 2021 года – 14 187 гривен, в 2020 году – 12 497 гривен.

безработица прогнозируется на уровне 8,1% в 2020 году, 7,9% – в 2021 и 7,5% – в 2022 году.

Согласно второму, оптимистическому сценарию:

ВВП в 2020 году вырастет на 4,8%, в 2021-м – на 5,5%, в 2022-м – на 6,5%,

Инфляция прогнозируется на уровне 6,6% в 2020-м, 5,5% в 2021-м и 5,2% в 2022-м,

Сальдо торгового баланса при этом составит в 2020 году – 16,74 млн грн, в 2021-м -21,6 млн грн, в 2022-м – 25,5 млн грн,

Номинальная среднемесячная зарплата работников по второму сценарию прогнозируется на уровне 12 552 грн в 2020-м, 14 692 грн в 2021-м и 16 966 грн в 2022 году.

Также Кабмин предусматривает в государственном бюджете два курса гривны к доллару: 27 грн/$ и 24,8 грн/$.