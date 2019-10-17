В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспорт

Электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации авто будут проверять через QR-код.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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“Е-права и электронной техпаспорт – это цифровой образ выданных лицу пластиковых водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий уникальный электронный идентификатор (QR-код)”, – говорится в сообщении.

Как это будет работать:

водитель со своего смартфона должен предъявлять документы полицейскому,

полицейский с помощью специальных технических средств должен подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД .

«71 млн гривен – именно столько за этот год украинцы уплатили штрафов за то, что не имели при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем. Сегодня, когда смартфон способен заменить кошелек, требование постоянно иметь при себе дополнительные документы звучит архаично. Поэтому мы создали техническое решение, которое позволит гражданам загрузить эти документы в защищенное мобильное приложение «Действие» и больше не переживать, что документы остались дома», – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что необходимо для заказа е-удостоверения водителя или е-техпаспорта:

загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг («Действие»),

пройти электронную идентификацию.

Е-права и электронной техпаспорт формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе фотографии (оцифрованного образа лица) лица для формирования е-удостоверения водителя.

Справка Finance.ua: