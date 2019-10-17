0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 310 0

В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспорт

В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспорт

Электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации авто будут проверять через QR-код.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте также: МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения

“Е-права и электронной техпаспорт – это цифровой образ выданных лицу пластиковых водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий уникальный электронный идентификатор (QR-код)”, – говорится в сообщении.

Как это будет работать:

  • водитель со своего смартфона должен предъявлять документы полицейскому,
  • полицейский с помощью специальных технических средств должен подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

«71 млн гривен – именно столько за этот год украинцы уплатили штрафов за то, что не имели при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем. Сегодня, когда смартфон способен заменить кошелек, требование постоянно иметь при себе дополнительные документы звучит архаично. Поэтому мы создали техническое решение, которое позволит гражданам загрузить эти документы в защищенное мобильное приложение «Действие» и больше не переживать, что документы остались дома», – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что необходимо для заказа е-удостоверения водителя или е-техпаспорта:

  • загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг («Действие»),
  • пройти электронную идентификацию.

Кредитные карты для водителей

Е-права и электронной техпаспорт формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе фотографии (оцифрованного образа лица) лица для формирования е-удостоверения водителя.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.