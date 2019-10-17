НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%.
Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.
Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0%.
Как отметил Смолий, улучшение роста обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений.
“В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в 2020 году будут замедление мировой экономики и ухудшения условий торговли”, – сказал он.
Отметим, 23 октября Кабинет министров обновил макропрогноз, улучшив прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,5% и до 3,7% в 2020 году.
Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 2,9% до 3,2%.
НБУ ухудшил прогноз относительно роста экономики в 2019 году до 2,5% в июле 2018 года, после чего сохранял этот прогноз неизменным до июля 2019 года.
В октябре Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины на 3,0% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«ЗАЗ» начал производство новых автомобилей - СМИВчера, 14:30 - 33493 7
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 2574 6
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 3077 6
В Кабмине объяснили, как будут проверять е-удостоверения водителя и техпаспорт3 ч. назад - 909 5
Xiaomi представила светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)Вчера, 23:33 - 1472 3
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 3077 6
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 2574 6
Банки смогут проверить информацию о клиенте6 ч. назад - 2528
Кличко сообщил, когда киевлянам включат отоплениеВчера, 16:27 - 2142 2
Первые сервисы «государства в смартфоне»: е-удостоверение водителя и техпаспортВчера, 17:06 - 1627 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1631
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1024
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1803 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2104
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3067