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НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%.

Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0%.

Как отметил Смолий, улучшение роста обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений.

“В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в 2020 году будут замедление мировой экономики и ухудшения условий торговли”, – сказал он.

Отметим, 23 октября Кабинет министров обновил макропрогноз, улучшив прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,5% и до 3,7% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 2,9% до 3,2%.

НБУ ухудшил прогноз относительно роста экономики в 2019 году до 2,5% в июле 2018 года, после чего сохранял этот прогноз неизменным до июля 2019 года.

В октябре Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины на 3,0% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.

По материалам РБК-Украина
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