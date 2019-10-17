Кому не будут доступны электронные водительские права

Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет получить электронное удостоверение.

Об этом сообщили в МВД .

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Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение.

Для этого в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.

“Если у человека удостоверение советского образца, то у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя, – отметил Гончаров.

Кто сможет проверять электронные права – патрульная полиция, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения.

Все выданные ранее права остаются действительны на территории Украины.

Справка Finance.ua.

Кабмин 23 октября 2019 года согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного водительского удостоверения и техпаспорта авто, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.