Кому не будут доступны электронные водительские права

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Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет получить электронное удостоверение.
Об этом сообщили в МВД.
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Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение.
Для этого в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.
“Если у человека удостоверение советского образца, то у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя, – отметил Гончаров.
Кто сможет проверять электронные права – патрульная полиция, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения.
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