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Кому не будут доступны электронные водительские права

Кому не будут доступны электронные водительские права

Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет получить электронное удостоверение.

Об этом сообщили в МВД.

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Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, чтобы водитель смог воспользоваться этим сервисом, нужно сгенерировать электронное удостоверение.

Для этого в базах данных МВД должно быть оцифрованное изображение лица.

Карты для водителей

“Если у человека удостоверение советского образца, то у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя, – отметил Гончаров.

Кто сможет проверять электронные права – патрульная полиция, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения.

  • Все выданные ранее права остаются действительны на территории Украины.

Справка Finance.ua.

  • Кабмин 23 октября 2019 года согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного водительского удостоверения и техпаспорта авто, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.
  • На первом этапе водителям планируют разрешить не носить с собой права, а владельцам автомобилей – техпаспорта.
По материалам Finance.UA
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