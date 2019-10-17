Первые сервисы «государства в смартфоне»: е-удостоверение водителя и техпаспорт

Правительство приняло ряд решений, которые позволят вскоре запустить онлайн-услуги электронного удостоверения водителя и техпаспорта. Перечень цифровых услуг будет постепенно расширяться.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта «Действие» заработает мобильное приложение с этими услугами.



Что это значит:

На первом этапе водителям планируют разрешить не носить с собой права, а владельцам автомобилей – и техпаспорта. А вскоре появится возможность перенести эти документы и показывать их из приложения.

Также украинским водителям хотят изменить систему заказов номеров для авто. Ее планируют осуществлять через интернет.

Как это работает сейчас:

В настоящее время при регистрации транспортных средств водители ограничиваются выбором знаков из перечня в сервисном центре. Такая схема была на руку только коррупционерам и производителям номеров.

Что изменится:

После принятия правительством соответствующих решений гражданин, регистрирующий авто, будет получать свидетельство о регистрации с выбранным номерным знаком, который затем сможет заказывать у любого производителя. Главным требованием останется соответствие номерного знака государственному стандарту.

Справка Finance.ua:

Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД , в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;

возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;