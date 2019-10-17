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Первые сервисы «государства в смартфоне»: е-удостоверение водителя и техпаспорт

Первые сервисы «государства в смартфоне»: е-удостоверение водителя и техпаспорт

Правительство приняло ряд решений, которые позволят вскоре запустить онлайн-услуги электронного удостоверения водителя и техпаспорта. Перечень цифровых услуг будет постепенно расширяться.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Что делать, если украли документы

Одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта «Действие» заработает мобильное приложение с этими услугами.
 
Что это значит:
На первом этапе водителям планируют разрешить не носить с собой права, а владельцам автомобилей – и техпаспорта. А вскоре появится возможность перенести эти документы и показывать их из приложения.

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Также украинским водителям хотят изменить систему заказов номеров для авто. Ее планируют осуществлять через интернет.

Как это работает сейчас:
В настоящее время при регистрации транспортных средств водители ограничиваются выбором знаков из перечня в сервисном центре. Такая схема была на руку только коррупционерам и производителям номеров.

Что изменится:
После принятия правительством соответствующих решений гражданин, регистрирующий авто, будет получать свидетельство о регистрации с выбранным номерным знаком, который затем сможет заказывать у любого производителя. Главным требованием останется соответствие номерного знака государственному стандарту.

Справка Finance.ua:

Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;
  • возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
  • свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, вместо этого оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.
По материалам Finance.UA
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