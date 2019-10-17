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МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения

МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

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“Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол. Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена удостоверения водителя”, – говорится в сообщении.

Основные нововведения:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;
  • возможность применения фото- и видеофиксации при сдаче экзаменов;
  • свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, зато оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

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Все выпускники, которые окончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Учитывая изложенное, с 19 октября 2019 года:

  • заявления об утверждении рабочих программ и планов заведения подаются в РСЦ МВД (по местонахождению заведения);
  • заявления о проведении обследования материально-технической базы учреждения подаются в ТСЦ МВД (по местонахождению заведения);
  • заявления и соответствующие материалы для проведения государственной аккредитации заведения подаются в РСЦ МВД (по местонахождению заведения).
По материалам Finance.UA
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