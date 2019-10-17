МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения

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В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
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“Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол. Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена удостоверения водителя”, – говорится в сообщении.
Основные нововведения:
Все выпускники, которые окончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.
Учитывая изложенное, с 19 октября 2019 года:
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