Исчезнет ли связь в Украине во время зимних отключений

Полностью без связи зимой, вероятнее всего, украинцы не останутся. При масштабных повреждениях сетей перебои возможны.

Об этом сообщила глава Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова, пишет «Novyny.Live».

Остается ли Украина без связи, когда исчезнет свет

Глава Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова убеждена, что волноваться по поводу полного «падения» связи не стоит.

Однако ожидать, что провайдеры все сделают за пользователя — тоже не лучшая стратегия.

По ее мнению, нужно самостоятельно позаботиться о собственном комфорте заблаговременно до начала сложного сезона.

Я считаю, что вообще без связи украинцы не останутся. Возможно, у нас будут аварии катастрофические, с точки зрения разрушения сетей. На время связи может не быть, но это будет очень точечно. У нас у каждого минимум два вида связи — мобильная, в которой также есть интернет и фиксированный быстрый. Если хотите себя еще больше обеспечить, узнайте, кто из провайдеров в вашем городе доставляет по GPON (ред. — популярная технология энергонезависимого интернета). Подключитесь. Обеспечьте приборам дополнительное энергопитание — прогнозирует Татьяна Попова.

Ранее Finance.ua писал , что накануне зимы украинцы все больше обращают внимание на то, насколько жилье готово к возможным отключениям.

Важнейшей характеристикой жилья 59% опрошенных назвали автономное отопление, не зависящее от центральной сети.

Также украинцы обращают внимание на возможность оставаться со связью во время отключения. В частности: