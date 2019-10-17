Украина поднялась в рейтинге Doing business

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Украина заняла 64-место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на комментарий премьера Алексея Гончарука.
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“Украина сразу на 7 пунктов улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран”, – говорится в сообщении.
Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.
На повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам:
«Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и «зеленый свет» для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции», – комментирует результаты рейтинга Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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