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Украина поднялась в рейтинге Doing business

Украина поднялась в рейтинге Doing business

Украина заняла 64-место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на комментарий премьера Алексея Гончарука.

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“Украина сразу на 7 пунктов улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран”, – говорится в сообщении.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

На повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам:

  • «Подключение к электросетям»: упрощение подключения к электросетям и упорядочение технических условий, а также внедрение географической информационной системы. Украина также улучшила надежность электроснабжения, введя механизм компенсации отключения;
  • «Международная торговля»: упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров;
  • «Регистрация имущества»: повышение прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощение регистрации имущества;
  • «Доступ к кредитам»: улучшение за счет облегчения доступа к кредитной информации через создание нового Национального реестра кредитов в Национальном банке Украины.

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«Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и «зеленый свет» для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции», – комментирует результаты рейтинга Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Справка Finance.ua:

  • Рейтинг Doing Business – это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который заключается Всемирным банком.
  • Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевым индикаторам, которые используются для анализа экономических результатов и выявления успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.
По материалам Finance.UA
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