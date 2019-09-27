День финансов, 30 сентября: 1 млн рабочих мест в программе Кабмина, правила "округления" в чеках, Rozetka против №1053-1 и №1073

Понедельник, 30 сентября. О планах, прогнозах и обещаниях.

“Округление” в чеке. С 1 октября монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения. Поэтому при расчетах будет действовать система округления. Например, если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, она округляется в меньшую сторону до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0, если заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек, то она округляется в сторону увеличения.

Rozetka готовится остановить бизнес. Генеральный директор интернет-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что законопроекты №1053-1 и №1073, которые Верховная Рада приняла якобы с целью вывести бизнес из тени, на самом деле – для борьбы с бизнесом. По его словам, Rozetka категорически не поддерживает этот закон и готовится к остановке бизнеса.

Банковские переводы только после открытия счета. Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета. Новый законопроект предполагает, что все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию такими данными: ФИО, номер счета или уникальный номер операции, и дополнительный параметр: место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения.

Программа действий правительства. Кабинет Министров одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов. Например, легализация игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря. Кроме того, планируется создание 1 млн рабочих мест, привлечение в страну $50 млрд прямых иностранных инвестиций, ремонт 24 тысяч километров дорог.

В то же время в Кабмине напомнили о внешних долгах. Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать “рекордные долги”. По его словам, каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов.

Все админуслуги в смартфоне. За 5 лет. Министерство цифровой трансформации планирует за 5 лет перевести все 100% административных услуг в онлайн. 20% услуг планируется сделать вообще без вмешательства чиновников. К концу года обещают запустить примерно 20 сервисов.

Прогноз курса гривны на три года. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обнародовало новый прогноз по курсу гривны. Так, в течение ближайших трех лет гривна будет постепенно обесцениваться, а стоимость доллара соответственно будет расти. По итогам 2019 года доллар будет стоить 27 грн, 2020-го – 27,50 грн, 2021-го – 28,00 грн, 2022-го – 28,50 грн.