“Округление” в чеке: Нацбанк объяснил, как это будет работать (инфографика)

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения с 01 октября 2019 года. Для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих в чеке сумм расчетов наличными за товары до сумм, кратных 10 копейкам.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

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«Этот механизм является комфортным и не доставляет неудобства покупателям и продавцам. Опыт других стран, которые вводили подобные правила расчетов, в частности Венгрии и Чехии, свидетельствует о соблюдении принципа справедливости при округлении», – отметил он.

Округление будет происходить следующим образом:

если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, она округляется в меньшую сторону до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0;

если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0.

Если речь идет о безналичном расчете, то округление происходить не будет.

По словам Зайвенко, со времени введения указанного механизма в июле 2018 года ряд предприятий торговли и сферы услуг предоставляют покупателям чеки с указанием суммы до округления и после округления, другие – используют собственные бонусные программы лояльности (индивидуальные кошельки), куда зачисляются остальные копейки в случае согласия покупателя.