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В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%

В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%

В Кабмине утвердили амбициозный план деятельности правительства на следующие пять лет.

Как и обещал премьер Алексей Гончарук, к 2025 году рассчитывают нарастить ВВП на 40%, создать 1 млн рабочих мест и привлечь в страну $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Также чиновники намерены привести в хорошее состояние 24 тысяч километров основных дорог, построить 5 глубоководных портов и 15 аэропортов. Признаются, что тем самым готовят фундамент для вступления Украины в ЕС и НАТО.

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Среди прочего выделяют такие приоритеты:

  • Обеспечить каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума.
  • Сократить уровень загрязнения окружающей среды минимум на 20%.
  • Сделать демографический тренд позитивным.

В Кабмине также уточняют, что новые поступления в бюджет правительство будет распределять по принципу 70/30, где 70% будут инвестироваться в экономику, а 30% потратят на социальное обеспечение.

Вместе с тем чиновники отмечают, что этих планов достигнуть будет непросто, поскольку нашей стране сегодня свойственны следующие негативные тенденции:

  • Государство обязано тратить треть бюджета на возвращение и обслуживание долгов.
  • У Украины сегодня почти полностью изношенная инфраструктура.
  • Неэффективное коммунальное хозяйство, из-за которого мы тратим громадную долю энергоресурсов.
  • Слабая экономика при сильных монополиях и неформальных группах влияния.
  • угрожающая демографическая ситуация и прочее.
По материалам УБР
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