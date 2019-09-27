В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%

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В Кабмине утвердили амбициозный план деятельности правительства на следующие пять лет.
Как и обещал премьер Алексей Гончарук, к 2025 году рассчитывают нарастить ВВП на 40%, создать 1 млн рабочих мест и привлечь в страну $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Также чиновники намерены привести в хорошее состояние 24 тысяч километров основных дорог, построить 5 глубоководных портов и 15 аэропортов. Признаются, что тем самым готовят фундамент для вступления Украины в ЕС и НАТО.
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Среди прочего выделяют такие приоритеты:
В Кабмине также уточняют, что новые поступления в бюджет правительство будет распределять по принципу 70/30, где 70% будут инвестироваться в экономику, а 30% потратят на социальное обеспечение.
Вместе с тем чиновники отмечают, что этих планов достигнуть будет непросто, поскольку нашей стране сегодня свойственны следующие негативные тенденции:
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