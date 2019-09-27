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Гончарук рассказал, как повышение рейтинга S&P повлияет на Украину

Гончарук рассказал, как повышение рейтинга S&P повлияет на Украину

Премьер-министр Украины уверен, что повышение рейтинга S&P позволит меньше тратить на обслуживание долга государства.

Об этом Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

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“Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с B- до B.
А также рейтинг по национальной шкале с «uaВВB» до уровня «uaА». Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется. В перспективе это значит, что у нас будет меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны”, – отметил премьер.

Он также отметил, что в S&P надеются, что правительство Украины продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы.

“Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается. Поэтому, будем держать темп на укрепление нашей экономики путем проведения запланированных реформ!” – написал Гончарук.

По материалам Finance.UA
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