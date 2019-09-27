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Один из крупнейших интернет-супермаркетов Украины Rozetka готовится остановить бизнес.
Об этом заявил Генеральный директор интернет-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook.
“Президент может подписать законопроекты №1053-1 и №1073, которые Верховная Рада приняла якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле – для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей”, – написал Чечеткин.
Так, Чечеткин написал о законе №1073, согласно которому любой потребитель может заявить в налоговую о “неправильном” чеке.
“Если будет доказано, что чек “неправильный”, потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. В то же время “неправильный” означает – нет в базе публичной налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек – они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя”, – отметил Чечеткин.
Чечеткин заявил, что Rozetka категорически не поддерживает этот закон.
“Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром в день голосования “экономист” и один из главных “помощников” бизнеса Илья Несходовский разместил статью о “поддельных” чеках Rozetka. Этот материал активно разгоняли по информационному пространству и использовали для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона. Проблема заключается в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье. Rozetka выдала чеки, которые кто-то “не пустил” или удалил из публичной базы налоговой. Вот уже две недели с даты публикации “чернухи” мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с кучей госорганизаций, чтобы выяснить, почему чеки во внутренней базе и их нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ? Зато на нас и дальше выливают помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людей с юркими очками и потными ручками в магазинах – офисах сразу после вступления закона в силу”, – разъяснил Чечеткин.
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