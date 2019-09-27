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Минцифры за 5 лет хочет перевести 100% админуслуг в онлайн

Минцифры за 5 лет хочет перевести 100% админуслуг в онлайн

Министерство цифровой трансформации планирует за 5 лет перевести все 100% административных услуг в онлайн.

Об этом во время мероприятия “Digital transformation of Ukraine” во Львове заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

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“Наша цель на 5 лет – 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг – вообще без вмешательства чиновников. К концу года мы запустим примерно 20 сервисов”, – сказал он.

“Один из приоритетов – сделать простое закрытие ФЛП и изменение КВЭД. Так как нынешняя процедура – абсурд”, – подытожил замминистра.

По материалам Економічна Правда
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