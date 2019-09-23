В Украине введут электронные водительские удостоверения и студенческие билеты

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Правительство работает над запуском цифровых водительских удостоверений и студенческих билетов.
Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Украинской правде.
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“Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать”, – сообщил он.
Речь идет о приложении в смартфоне с водительскими правами и QR-кодом. По мнению Федорова, это намного удобнее, ведь “планшет есть у 30% полицейских”. Они могут отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных.
В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят на базу, чтобы проверить удостоверение.
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