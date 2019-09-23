Открыть ФЛП за 10 минут: в Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугами

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Украинцы будут иметь портал и мобильное приложение “Действие” (“Дія”), над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства.
Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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“Сегодняшняя презентация и разработка бренда – это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работаем только я и мой заместитель. Вся работа – благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса”, – сказал Федоров.
Портал и приложение “Действие – удобно, незаметно, человечно” будет включать такие услуги:
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