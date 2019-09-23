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Открыть ФЛП за 10 минут: в Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугами

Открыть ФЛП за 10 минут: в Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугами

Украинцы будут иметь портал и мобильное приложение “Действие” (“Дія”), над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства.

Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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“Сегодняшняя презентация и разработка бренда – это один из 90 проектов, которые у нас в работе. Хочу напомнить, что в моем Министерстве пока работаем только я и мой заместитель. Вся работа – благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса”, – сказал Федоров.

Портал и приложение “Действие – удобно, незаметно, человечно” будет включать такие услуги:

  • оформить ФЛП за 10 минут;
  • воспользоваться электронным кабинетом гражданина;
  • оцифрует сотни услуг;
  • позволит получить лицензии и разрешения онлайн;
  • обеспечит подотчетность власти;
  • обеспечит цифровые медицинские услуги и тому подобное.
По материалам УНН
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