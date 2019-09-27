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Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета

Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета

В Украине Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета.

Об этом говорится в законопроекте №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

При принятии этого проекта все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию такими данными:

  • Фамилия, имя и отчество.
  • Номер счета или уникальный номер операции.
  • Дополнительный параметр: место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения.

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Исключения – операции до 30 тыс. грн, которые осуществляются с помощью электронных платежных средств.

Такие операции можно будет осуществлять с указанием только номера счета или платежной карты.

Штрафы за нарушения – от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай.

По материалам Finance.UA
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