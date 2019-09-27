Правительство одобрило Программу действий, в частности легализацию игорного бизнеса и добычи янтаря

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Кабинет министров одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов, в частности по легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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“Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.” – говорится в сообщении.
Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.
Кроме этого, Правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доказательства экономической или социальной эффективности.
Правительство начало работу над инструментами удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на заседании.
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