S&P спрогнозировало курс гривны на три года

В течение ближайших трех лет гривна будет постепенно обесцениваться, а стоимость доллара соответственно будет расти.

Такие прогнозы обнародовало международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

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В частности, по итогам 2019 года доллар будет стоить 27 грн, 2020-го – 27,50 грн, 2021-го – 28,00 грн, 2022-го – 28,50 грн.