0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 326 0

"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах Украины

"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах Украины

Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать “рекордные долги”.

Об этом премьер сообщил на брифинге.

Читайте также: Госдолг за месяц сократился на полмиллиарда долларов

“Украине нужно расти на 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов … Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались и чтобы мы меньше за это платили”, – подчеркнул премьер-министр.

Предшественник Гончарука премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что с 2005 по 2013 годы украинская власть заняла за рубежом и внутри страны 50 миллиардов долларов, что примерно равно бюджету Украины на 2019 год.

Стоит отметить также, что Украина ежегодно тратит 5 миллиардов долларов на обслуживание своего внешнего долга.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.