"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах Украины

Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать “рекордные долги”.

Об этом премьер сообщил на брифинге.

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“Украине нужно расти на 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов … Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались и чтобы мы меньше за это платили”, – подчеркнул премьер-министр.

Предшественник Гончарука премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что с 2005 по 2013 годы украинская власть заняла за рубежом и внутри страны 50 миллиардов долларов, что примерно равно бюджету Украины на 2019 год.

Стоит отметить также, что Украина ежегодно тратит 5 миллиардов долларов на обслуживание своего внешнего долга.