День финансов, 19 сентября: объемы банкнот в 1000 гривен, изъятие 25 копеек, «апгрейд» Prozorro

Четверг, 19 сентября. Пока ждем тысяч, уходят копейки.

Работа в IT. Где искать? Портал DOU спрашивал у IT-специалистов, где те находят работу и какие каналы поиска работы считают наиболее эффективными. Судя по результатам опроса, на первом месте старая добрая формула: рекомендация от знакомых, друзей, коллег. Какие еще каналы поиска в лидера – читайте по ссылке.

Опять… 25. НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты. На этот раз добрались до монеты номиналом 25 копеек. Говорят, что делают это для удобства пользователей и экономии средств государства.

А что там с 1000? Сегодня Нацбанк огласил объем первой партии банкноты в 1 тыс. гривен. В НБУ уверяют, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на эту купюру. При этом не забывают повторять, что выпуск банкноты в 1000 гривен не повлияет на инфляцию.

Платим. Когда и сколько? Сегодня же НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности. Согласно плану, правительство, Нацбанк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов – основная сумма долга, 2,202 млрд долларов – проценты.

«Нет» списанию без согласия. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи приняла за основу проект изменений в «Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг». На человеческом языке: мобильным операторам могут запретить списывать деньги без согласия абонента.

Отчетность по ЕСВ+НДФЛ. 19 сентября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и приняла в целом законопроекты №1057 и №1072. Они вводят с 1 января 2021 года новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Вот что это даст.

К безвизу +1. Украинцы получат безвиз еще в одну страну. Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований.

«Апгрейд» Prozorro. Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона о публичных закупках. Новая редакция содержит ряд нововведений. Например, снижение порога для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 тысяч до 50 тысяч гривен. А бизнес, победивший в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Больше об изменениях.