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Рада упростила подачу отчетности в налоговую

Рада упростила подачу отчетности в налоговую

19 сентября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и приняла в целом законопроекты №1057 и №1072, которые упрощают и унифицируют подачу отчетности в налоговую.

Законопроекты вводят с 1 января 2021 года новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Реализация законов будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

В чем суть?

  • Законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности, которые сегодня подаются субъектами хозяйствования – налоговыми агентами и страхователями (предприятия и самозанятые лица, использующие труд наемных работников) в разные сроки (отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма № 1ДФ – ежеквартально).
  • Объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков – страхователей и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности.

Кроме того, законопроектами предусмотрено упрощение подачи отчетности по единому взносу:

  • для физических лиц – предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности, предусмотрено, что сведения о начислении, расчете и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или ведении независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации);
  • для физических лиц – плательщиков единого налога предусмотрена подача отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога;
  • для страхователей вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единого социального взноса с разбивкой по месяцам отчетного квартала.
По материалам Finance.UA
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