Рада упростила подачу отчетности в налоговую

19 сентября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении и приняла в целом законопроекты №1057 и №1072, которые упрощают и унифицируют подачу отчетности в налоговую.

Законопроекты вводят с 1 января 2021 года новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Реализация законов будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности.

В чем суть?

Законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности, которые сегодня подаются субъектами хозяйствования – налоговыми агентами и страхователями (предприятия и самозанятые лица, использующие труд наемных работников) в разные сроки (отчет по ЕСВ подается ежемесячно, а форма № 1ДФ – ежеквартально).

Объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков – страхователей и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности.

Кроме того, законопроектами предусмотрено упрощение подачи отчетности по единому взносу: