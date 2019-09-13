Купюра в тысячу гривен: В Нацбанке назвали объем первой партии

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Национальный банк проведет первую эмиссию купюры 1000 гривен в объеме 5 млн штук.
Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
“Касаемо предварительного выпуска, мы планируем его произвести в объемах 5 миллионов штук банкнот. А далее, по мере поступления заказов от банков и потребности экономики”, – сказал он.
При этом представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на эту купюру. Кроме того, выпуск банкноты в 1000 гривен не повлияет на инфляцию.
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