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Купюра в тысячу гривен: В Нацбанке назвали объем первой партии

Купюра в тысячу гривен: В Нацбанке назвали объем первой партии

Национальный банк проведет первую эмиссию купюры 1000 гривен в объеме 5 млн штук.

Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

“Касаемо предварительного выпуска, мы планируем его произвести в объемах 5 миллионов штук банкнот. А далее, по мере поступления заказов от банков и потребности экономики”, – сказал он.

При этом представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на эту купюру. Кроме того, выпуск банкноты в 1000 гривен не повлияет на инфляцию.

Справка Finance.ua:

  • Банкнота нового высшего номинала – 1000 гривен – появится в наличном обращении с 25 октября 2019 года.
  • На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.
  • По данным НБУ, срок годности монет составляет в среднем 20 лет, а бумажных – 1 год.
По материалам Finance.UA
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