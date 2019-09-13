Купюра в тысячу гривен: В Нацбанке назвали объем первой партии

Национальный банк проведет первую эмиссию купюры 1000 гривен в объеме 5 млн штук.

Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

“Касаемо предварительного выпуска, мы планируем его произвести в объемах 5 миллионов штук банкнот. А далее, по мере поступления заказов от банков и потребности экономики”, – сказал он.

При этом представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на эту купюру. Кроме того, выпуск банкноты в 1000 гривен не повлияет на инфляцию.

Справка Finance.ua: