Верховная Рада усовершенствовала Prozorro

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19 сентября Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона о публичных закупках.
За законопроект №1076, поданный замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланой Пидласой, проголосовали 292 народных депутата.
Новая редакция содержит ряд нововведений:
Усовершенствован механизм обжалования:
За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в 85 тыс. грн.
За нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков предусматривается штраф:
В законопроекте появляется новая норма, в которой ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок будет распространяться и на руководителя заказчика. Если будут приобретены товары, работы и услуги до/без закупки или будет заключен договор так же до/без закупки, то руководителя заказчика ждет штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
Для гармонизации с законодательством ЕС и международными стандартами предлагается расширить перечень конкурентных процедур, предоставить право участвовать в закупках объединениям предприятий, закрепить право заказчиков проводить предтендерные коммуникации с бизнесом. Также появится новый инструмент для борьбы с демпингом – система будет подсвечивать аномально низкую цену. Поставщик должен будет ее обосновать для заключения договора с заказчиком.
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