Верховная Рада усовершенствовала Prozorro

19 сентября Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона о публичных закупках.

За законопроект №1076 , поданный замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланой Пидласой, проголосовали 292 народных депутата.

Новая редакция содержит ряд нововведений:

Повышение эффективности закупок, введение персональной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

Снижение порога для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 тысяч до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут проходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составить до 9 млрд грн в год.

Бизнес, победивший в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчику – сохранить экономически самое выгодное предложение.

Усовершенствован механизм обжалования:

возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика,

оплата жалобы через систему,

механизмы антитроллинга.

За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в 85 тыс. грн.

За нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков предусматривается штраф:

на первый раз от 25,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.

в случае повторного нарушения в течение года – от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн.

В законопроекте появляется новая норма, в которой ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок будет распространяться и на руководителя заказчика. Если будут приобретены товары, работы и услуги до/без закупки или будет заключен договор так же до/без закупки, то руководителя заказчика ждет штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Для гармонизации с законодательством ЕС и международными стандартами предлагается расширить перечень конкурентных процедур, предоставить право участвовать в закупках объединениям предприятий, закрепить право заказчиков проводить предтендерные коммуникации с бизнесом. Также появится новый инструмент для борьбы с демпингом – система будет подсвечивать аномально низкую цену. Поставщик должен будет ее обосновать для заключения договора с заказчиком.