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НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)

НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года и на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов – основана сумма долга, 2,202 млрд долларов – проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019:

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов – основана сумма долга, 3,781 млрд долларов – проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте на 2020 год:

По материалам РБК-Украина
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