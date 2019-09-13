НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года и на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов – основана сумма долга, 2,202 млрд долларов – проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019:

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов – основана сумма долга, 3,781 млрд долларов – проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте на 2020 год: