НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)

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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года и на 2020 год.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов – основана сумма долга, 2,202 млрд долларов – проценты.
Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019:
По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов – основана сумма долга, 3,781 млрд долларов – проценты.
Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте на 2020 год:
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