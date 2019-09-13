НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты

Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Сергей Холод.

По его словам, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек будут пока оставаться в обращении и ими можно будет расплачиваться.

“Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше”, – сказал он.

Для чего это делается:

1. Для удобства пользователей. Благодаря этому решению общее количество монет на одного человека уменьшится на треть.

2. Из экономической целесообразности. Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.

3. Для экономии средств государства и бизнеса. Кроме того, в Украине существенно выросла доля безналичных расчетов и изменилось поведение потребителей.

Справка Finance.ua: