НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты

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Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.
Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Сергей Холод.
По его словам, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек будут пока оставаться в обращении и ими можно будет расплачиваться.
“Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше”, – сказал он.
Для чего это делается:
1. Для удобства пользователей. Благодаря этому решению общее количество монет на одного человека уменьшится на треть.
2. Из экономической целесообразности. Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.
3. Для экономии средств государства и бизнеса. Кроме того, в Украине существенно выросла доля безналичных расчетов и изменилось поведение потребителей.
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