Мобильным операторам запретят списывать деньги без согласия абонента

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи приняла за основу проект изменений в «Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг». Благодаря уточненной терминологии в документе четко зафиксировано согласие абонента на заказ или отказ от телеком-услуг и контент-услуг.

В частности, регулятор ввел понятие «код подтверждения», а также изменил некоторые определения.

Например:

Согласие потребителя – волеизъявление, выраженное потребителем путем совершения им действий, которые могут быть зафиксированы оборудованием оператора, провайдера (голосовое, текстовое сообщение, использование сигналов тонового набора или кода подтверждения).

Контент-ресурс – платная информационная, справочная, заказная, развлекательная или иная услуга, кроме услуги для нужд телевидения и радиовещания, предоставляемая исключительно на заказ или по согласию потребителя, доступ к которому регулируется в порядке, определенном настоящими Правилами.

Код подтверждения – одноразовый пароль, который направляется оператором, провайдером в электронном или текстовом сообщении на персональную электронный почтовый адрес и/или конечное оборудование потребителя, и используется для подтверждения заказа/согласия потребителя на получение определенных телекоммуникационных услуг (услуги), в том числе услуги доступа к контент-ресурса.

Услуга доступа к контент-ресурсу* – телекоммуникационная услуга, которая заключается в обеспечении операторами, провайдерами получения собственным потребителям контент-ресурсов, и оплачивается потребителем путем списания средств с лицевого счета абонента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, абоненты мобильной связи все чаще жалуются на списание без их ведома средств за контент-услуги, которые они не заказывали и не использовали.

Что предлагают:

запретить провайдерам предоставлять контент-услуги без заказа или согласия потребителя,

предоставлять контент-услуги, когда заканчиваются деньги на счету или при достижении предельной суммы средств на счете,

включать в тарифные планы услуги доступа к контент-ресурсам и т.д.

Регулятор предлагает установить такие механизмы и меры: