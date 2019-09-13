Мобильным операторам запретят списывать деньги без согласия абонента

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи приняла за основу проект изменений в «Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг». Благодаря уточненной терминологии в документе четко зафиксировано согласие абонента на заказ или отказ от телеком-услуг и контент-услуг.
В частности, регулятор ввел понятие «код подтверждения», а также изменил некоторые определения.
Например:
Согласие потребителя – волеизъявление, выраженное потребителем путем совершения им действий, которые могут быть зафиксированы оборудованием оператора, провайдера (голосовое, текстовое сообщение, использование сигналов тонового набора или кода подтверждения).
Контент-ресурс – платная информационная, справочная, заказная, развлекательная или иная услуга, кроме услуги для нужд телевидения и радиовещания, предоставляемая исключительно на заказ или по согласию потребителя, доступ к которому регулируется в порядке, определенном настоящими Правилами.
Код подтверждения – одноразовый пароль, который направляется оператором, провайдером в электронном или текстовом сообщении на персональную электронный почтовый адрес и/или конечное оборудование потребителя, и используется для подтверждения заказа/согласия потребителя на получение определенных телекоммуникационных услуг (услуги), в том числе услуги доступа к контент-ресурса.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, абоненты мобильной связи все чаще жалуются на списание без их ведома средств за контент-услуги, которые они не заказывали и не использовали.
Что предлагают:
Регулятор предлагает установить такие механизмы и меры:
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