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Украинцы получат безвиз еще в одну страну

Украинцы получат безвиз еще в одну страну

Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать соглашение.

По материалам Finance.UA
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