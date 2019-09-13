Украинцы получат безвиз еще в одну страну

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Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Также правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать соглашение.
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