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Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией

Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду.

Так, соглашение было подписано в начале июля.

“Утвердить Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, совершенное 12 июля 2019 в г. Скопье”, – говорится в тексте документа.

По материалам РБК-Украина
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