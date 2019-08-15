Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду.

Так, соглашение было подписано в начале июля.

“Утвердить Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, совершенное 12 июля 2019 в г. Скопье”, – говорится в тексте документа.