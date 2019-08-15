Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду.
Так, соглашение было подписано в начале июля.
“Утвердить Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, совершенное 12 июля 2019 в г. Скопье”, – говорится в тексте документа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 4268 31
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ7 ч. назад - 6311 11
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 31700 9
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 3214 5
Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи5 ч. назад - 789 4
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 31700 9
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ7 ч. назад - 6311 11
Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотекеВчера, 18:32 - 5258 1
Компания Nissan рассекретила свой обновленный кроссовер JukeВчера, 22:11 - 2217 1
КВСЗ показал, как строит новый региональный дизель-поезд (фото)13 ч. назад - 1853
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 861
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2072 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9056 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1451
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1849