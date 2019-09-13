Где ищут работу украинские IT-специалисты (инфографика)

Портал DOU провел IT-специалистов о том, где они находят работу, какие каналы поиска работы считают наиболее эффективными и как следят за рынком труда.

Из участников опроса около 56% – программисты, 15,5% – тестировщики, 6,7% – ПМ и др.

Чаще всего работу находят:

26% опрошенных ответили, что нашли текущее место работы по рекомендации друга или коллеги,

4% пригласил знакомый рекрутер,

16% с помощью сети LinkedIn,

на Джине и DOU нашли работу 12% и 10% опрошенных,

нашли работу 12% и 10% опрошенных, менее эффективным способом поиска работы в IT оказались сайты поиска работы Work.ua (7%) и Rabota.ua (7%).

Некоторые отличия в результативности каналов поиска работы есть и в разрезе городов:

По рекомендации знакомых чаще, чем в других городах, находят работу в Одессе (30%).

Знакомство с рекрутерами эффективнее используют в Харькове (7% нашли текущую работу через знакомого рекрутера); Львове (7%) и Одессе (6%).

Курсы при компании и учебные центры активно способствуют трудоустройству в Днепре и Львове (по 12%).

Во Львове также активнее, чем в Киеве, Днепре, Одессе или Харькове, находят работу через LinkedIn (21%).

Интересно, что 16% программистов ходят на собеседования, чтобы быть в форме.

Наиболее активно на собеседования ходят программисты: