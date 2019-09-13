Где ищут работу украинские IT-специалисты (инфографика)

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Портал DOU провел IT-специалистов о том, где они находят работу, какие каналы поиска работы считают наиболее эффективными и как следят за рынком труда.
Из участников опроса около 56% – программисты, 15,5% – тестировщики, 6,7% – ПМ и др.
Чаще всего работу находят:
Некоторые отличия в результативности каналов поиска работы есть и в разрезе городов:
Интересно, что 16% программистов ходят на собеседования, чтобы быть в форме.
Наиболее активно на собеседования ходят программисты:
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