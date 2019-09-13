0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Где ищут работу украинские IT-специалисты (инфографика)

Где ищут работу украинские IT-специалисты (инфографика)

Портал DOU провел IT-специалистов о том, где они находят работу, какие каналы поиска работы считают наиболее эффективными и как следят за рынком труда.

Из участников опроса около 56% – программисты, 15,5% – тестировщики, 6,7% – ПМ и др.

Чаще всего работу находят:

  • 26% опрошенных ответили, что нашли текущее место работы по рекомендации друга или коллеги,
  • 4% пригласил знакомый рекрутер,
  • 16% с помощью сети LinkedIn,
  • на Джине и DOU нашли работу 12% и 10% опрошенных,
  • менее эффективным способом поиска работы в IT оказались сайты поиска работы Work.ua (7%) и Rabota.ua (7%).

Некоторые отличия в результативности каналов поиска работы есть и в разрезе городов:

  • По рекомендации знакомых чаще, чем в других городах, находят работу в Одессе (30%).
  • Знакомство с рекрутерами эффективнее используют в Харькове (7% нашли текущую работу через знакомого рекрутера); Львове (7%) и Одессе (6%).
  • Курсы при компании и учебные центры активно способствуют трудоустройству в Днепре и Львове (по 12%).
  • Во Львове также активнее, чем в Киеве, Днепре, Одессе или Харькове, находят работу через LinkedIn (21%).

Интересно, что 16% программистов ходят на собеседования, чтобы быть в форме.

Наиболее активно на собеседования ходят программисты:

  • 16% программистов отметили, что посещают собеседования, чтобы быть в форме,
  • 5% – для того, чтобы получить прибавку к зарплате.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.