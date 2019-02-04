День финансов, 8 февраля: лидеры по депозитным портфелям физлиц, миллионы онлайн, планы "Антонова"

Пятница, 8 февраля: лидеры среди банков по депозитным портфелям, влияние закона “О валюте” на курс гривны и где еще установят 20 радаров TruCAM:

Прогноз курса гривны после принятия Закона “О валюте”. Вступление в силу нового закона “О валюте и валютных операциях” открывает возможность для более открытого движения капитала. Об этом сказал аналитик Альпари Максим Пархоменко. Напомнил, что новый закон вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Кстати, клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации. Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 миллиона долларов, приобрел – свыше 402 миллионов долларов. Один из основателей monobank Олег Гороховский написал на своей странице в Facebook, что клиенты банка с 7 февраля приобрели почти 1 миллион долларов.

Лидеры по депозитам физлиц. По данным НБУ, в 2018 году депозитный портфель физлиц больше всего вырос в пяти банках. Лидером по-прежнему остается Приватбанк.

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Где ждать еще 20 радаров TruCam. 11 февраля на дорогах Украины появятся 20 новых радаров TruCAM. По состоянию на сегодня работают 30 приборов. По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, уже было зафиксировано более 43 000 нарушений.

Рост цен на топливо. Прогноз от НБУ. В Национальном банке прогнозируют рост цен на топливо на уровне 4-5% в год, если не будет изменений в акцизной политике. В регуляторе отметили, что значительная коррекция цены на нефть в IV квартале прошлого года определила пересмотр прогноза цен на топливо в Украине.

Планы “Антонова”. ГП “Антонов” в 2019 году планирует продолжить реализацию замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США) и возобновить серию выпуска самолетов АН-148, АН-158, АН-178.. Также обещают повысить зарплату работникам предприятия до 15,7 тыс. грн.