В НБУ спрогнозировали рост цен на топливо

В Национальном банке прогнозируют рост цен на топливо на уровне 4-5% в год, если не будет изменений в акцизной политике.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2019 года.

В регуляторе отметили, что значительная коррекция цены на нефть в IV квартале прошлого года определила пересмотр прогноза цен на топливо в Украине.

“Уже в I квартале 2019 года ожидается приближение годового изменения цен на топливо до нуля. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо оценивается в 4-5% при предположении неизменности в акцизной политике”, – сообщили в НБУ.

Отмечается, что рост цен на топливо замедлился до 9,1% в декабре 2018 года с 20,0% в 2017 году вследствие разворота тренда мировых цен на нефть с октября 2018 года, а также за счет укрепления гривны. Однако, в течение большей части года цены на топливо росли высокими темпами.