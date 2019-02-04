В НБУ спрогнозировали рост цен на топливо

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В Национальном банке прогнозируют рост цен на топливо на уровне 4-5% в год, если не будет изменений в акцизной политике.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2019 года.
В регуляторе отметили, что значительная коррекция цены на нефть в IV квартале прошлого года определила пересмотр прогноза цен на топливо в Украине.
“Уже в I квартале 2019 года ожидается приближение годового изменения цен на топливо до нуля. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо оценивается в 4-5% при предположении неизменности в акцизной политике”, – сообщили в НБУ.
Отмечается, что рост цен на топливо замедлился до 9,1% в декабре 2018 года с 20,0% в 2017 году вследствие разворота тренда мировых цен на нефть с октября 2018 года, а также за счет укрепления гривны. Однако, в течение большей части года цены на топливо росли высокими темпами.
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