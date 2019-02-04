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НБУ назвал банки с наибольшим притоком и оттоком депозитов за 2018 год (инфографика)

НБУ назвал банки с наибольшим притоком и оттоком депозитов за 2018 год (инфографика)

По данным НБУ, в 2018 году депозитный портфель физлиц больше всего вырос в Приватбанке (+9,3 млрд грн, или +6%), Альфа-Банке (+8,4 млрд грн, или +36%), Ощадбанке (+8,25 млрд грн, или +10%), Укргазбанке (+4,3 млрд грн, или +26%), Укрсиббанке (+2,55 млрд грн, или +20%).

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Одним из ключевых факторов увеличения портфеля Альфа-Банка, следует понимать, стал перевод клиентами депозитов из Укрсоцбанка, объем вкладов физлиц в котором в 2018 году упал в 10 раз, или на 9,9 млрд грн (наибольший показатель оттока на рынке).

Существенно также сократился в прошлом году депозитный портфель населения в Сбербанке (-2,37 млрд грн, или -30%), Проминвестбанке (-984 млн грн, или -24%), Мисто Банке (-374 млн грн, или -31%), А-Банке (-310 млн грн, или -9%).

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По материалам Finbalance
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