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Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)

Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)

Сегодня, 7 февраля, вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Он заменит собой декрет 1993 года “О системе валютного регулирования и контроля”, в котором прописывался валютный контроль.

В Нацбанке считают, что Закон “О валюте и валютных операциях” создаст прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и даст “зеленый свет” иностранным инвесторам.

Основные изменения для населения:

  • Украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на мировых рынках.
  • Размещать средства на счетах любых банков мира.
  • В 10 раз повышен лимит на перевод за границу инвалюты без открытия счета. С 15 тыс. грн в год до 150 тыс. грн.
  • Возможность онлайн-покупки валюты.
По материалам Finance.UA
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