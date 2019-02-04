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Украинцы приобрели $1 миллион онлайн за день

Украинцы приобрели $1 миллион онлайн за день

Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 миллиона долларов, приобрел – свыше 402 миллионов долларов.

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Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

Об этом сообщают представители банков.

“Приватбанк продал через интернет-приложение Приват24 почти 1,5 миллиона долларов, приобрел – свыше 402 миллионов долларов”, – сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, онлайн Приватбанк продал более 245 тысяч евро, купил – 131 тысячу евро.

Один из основателей monobank Олег Гороховский написал на своей странице в Facebook, что клиенты банка с 7 февраля приобрели почти 1 миллион долларов.

“За день продали клиентам более 900 тысяч долларов, открыли 6 тысяч валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750 тысяч долларов в эквиваленте”, – написал он.

Справка Finance.ua

  • 7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”. Основные изменения для населения и бизнеса здесь.
По материалам Економічна Правда
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