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Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривны

Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривны

Вступление в силу нового закона “О валюте и валютных операциях” открывает возможность для более открытого движения капитала.

Об этом сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

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“В будущем это позволит стабилизировать курс гривны, а ее покупку сделать более безопасной и дешевой, что будет негативно влиять на черный и серый рынок”, – отметил аналитик.

Также новый закон позволит получать долларовую доходность и от бондов Украины, которая ранее конвертировалась в гривну, считает он.

“Важно отметить также открытие доступа к страховым иностранным программ, что позволит украинцам пользоваться зарубежными программами страхования жизни”, – добавил Пархоменко.

Справка Finance.ua

  • Новый закон “О валюте и валютных операциях” вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.
По материалам РБК-Украина
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