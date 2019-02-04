Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривны

Вступление в силу нового закона “О валюте и валютных операциях” открывает возможность для более открытого движения капитала.

Об этом сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Читайте также: Закон О валюте: основные изменения для бизнеса

“В будущем это позволит стабилизировать курс гривны, а ее покупку сделать более безопасной и дешевой, что будет негативно влиять на черный и серый рынок”, – отметил аналитик.

Также новый закон позволит получать долларовую доходность и от бондов Украины, которая ранее конвертировалась в гривну, считает он.

“Важно отметить также открытие доступа к страховым иностранным программ, что позволит украинцам пользоваться зарубежными программами страхования жизни”, – добавил Пархоменко.

Справка Finance.ua