В Украине появятся еще 20 радаров TruCam

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В понедельник, 11 февраля, на дорогах Украины появятся 20 новых радаров TruCAM.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.
“По состоянию на сегодня работают 30 приборов. Но! Уже со следующего понедельника ждите еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11.02.2019 г. у нас будет 50 приборов измерения скорости на дорогах страны”, – пишет Алексей Билошицкий.
По его словам, уже было зафиксировано более 43 000 нарушений.
Также он отметил, что приборы используют максимально открыто:
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