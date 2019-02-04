В Украине появятся еще 20 радаров TruCam

В понедельник, 11 февраля, на дорогах Украины появятся 20 новых радаров TruCAM.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

“По состоянию на сегодня работают 30 приборов. Но! Уже со следующего понедельника ждите еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11.02.2019 г. у нас будет 50 приборов измерения скорости на дорогах страны”, – пишет Алексей Билошицкий.

По его словам, уже было зафиксировано более 43 000 нарушений.

Также он отметил, что приборы используют максимально открыто:

Публикуется карта, с нанесением участков использования;

Стоят предупредительные знаки;

Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячка.

Мои Fiнансы:

В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч.

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн.

Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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