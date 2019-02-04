Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 650 0

В Украине появятся еще 20 радаров TruCam

В Украине появятся еще 20 радаров TruCam

В понедельник, 11 февраля, на дорогах Украины появятся 20 новых радаров TruCAM.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

“По состоянию на сегодня работают 30 приборов. Но! Уже со следующего понедельника ждите еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11.02.2019 г. у нас будет 50 приборов измерения скорости на дорогах страны”, – пишет Алексей Билошицкий.

По его словам, уже было зафиксировано более 43 000 нарушений.

Также он отметил, что приборы используют максимально открыто:

  • Публикуется карта, с нанесением участков использования;
  • Стоят предупредительные знаки;
  • Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячка.

Мои Fiнансы:

  • В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч.
  • Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн.
  • Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Выбрать карту для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина